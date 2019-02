Ist die FUE Saphir Methode eine der besten Haartransplantationstechniken?

× Erweitern Foto: fotolia Handsome man in black suit with white shirt

Haarausfall ist ein echtes Problem und kann zu einer psychologischen Herausforderung werden. Entweder du stehst zu dem Problem des Haarverlustes und lebst damit, du vergräbst dich in deinem Frust oder du handelst! Spätestens seit Promis aus der ganzen Welt zu ihren Problemen mit der immer lichter werdenden Kopfbehaarung stehen und offen über Haartransplantationen sprechen, ist das Thema „Haarverpflanzung“ kein Tabu mehr! Der medizinische Fortschritt mit modernen Techniken der Haartransplantation macht es heute möglich, Haarprobleme effektiv zu lösen. Die FUE Saphir Methode ist eine der neuesten Möglichkeiten. Warum diese zu eine der besten Haartransplantation Techniken zählt, erklären wir dir in diesem Beitrag.

Moderne Haartransplantation Techniken bieten seit 2002 eine Lösung bei Haarausfall

Bevor wir über den neuesten Stand sprechen, erst einmal ein Blick zurück: Die Geschichte und die Möglichkeiten der Haartransplantation sind noch jung. Erst 1939 entwickelte der japanische Arzt Shōji Okuda mit der Durchschlagstechnik (Punchtechnik) die Möglichkeit der Haarverpflanzung für Brandopfer.1896 machte der Münchener Arzt Manfred Lucas die Haartransplantation salonfähig. Erstmals konnte mit einer Grafttechnik (MMG) auch Menschen mit erblich bedingten Haarausfall geholfen werden. Die große Revolution brachte 2002 W.R. Rassman mit der Follicular Unit Extraction Haartransplantation Technik (FUE). Diese Grundtechnik zählt heute noch zu einer der besten medizinischen Möglichkeiten in der ästhetischen Chirurgie. Stetige Weiterentwicklungen und Verfeinerungen mit modernen Geräten ermöglichen heute eine gesunde, dichte und natürliche Haarpracht im Endergebnis. Für viele Menschen DIE Lösung für das Problem mit kahlen und lichten Kopfstellen sowie tiefen Geheimratsecken. Selbst Barthaare, Brusthaare und Augenbrauen können heute mit der FUE Technik aufgefüllt werden.

× Erweitern FUE FUE Saphir Methode erklärt

Methoden gegen Haarausfall – Warum? Weil etwa jeder zweiten Mann unter Haarausfall leidet

Der Haarverlust beim Menschen kann unterschiedliche Ursachen haben. Der genetische oder erblich bedingte Haarausfall ist eine der häufigsten Formen. Etwa jeder zweite Mann trägt eine Überempfindlichkeit der Haarwurzeln gegenüber den männlichen Sexualhormonen (Androgen) in sich oder hat eine Autoimmunreaktion, die den kreisrunden Haarausfall auslöst. Aber auch Medikamente, Erkrankungen oder Stress können diffusen Haarausfall verursachen. Da die Ursprünge des Haarausfalls so unterschiedlich sind, ist es wichtig, bei jedem betroffenen Patienten mit dem Wunsch nach einer dichten Haarpracht individuell nach der passenden Behandlungsform zu suchen. Spezialisten für Haarausfall führen nach einer spezifischen Beratung eine eingängige Haaranalyse durch und raten erst daraufhin zu der am besten geeigneten Transplantationstechnik.