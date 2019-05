Ohne Alkohol. Aber mit viel Spaß!

× Erweitern Foto: Conrad Glanz&Tanz

Foto: Conrad Glanz&Tanz

„Glanz&Tanz“ lassen dich in den Tag mit einer Party starten.

Im The Reed am Alexanderplatz will man in einer positiven Atmosphäre und beschallt von bester Disco dafür sorgen, dass es dir gut geht.

„Unser Ticketpreis beinhaltet (...) Yogakurse mit qualifizierten Lehrern (...) und Massagen durch unsere voll ausgebildete Masseurin! Ein großartiges vegetarisches Frühstück wird auch zu freundlichen Preisen angeboten.“ Joanna Miles

Dazu gehören neben Party und DJs dann auch Yoga, gutes Essen und der Verzicht auf Alkohol. Finden wir gut!