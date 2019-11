Fältchen im Anmarsch?

AHAVA MEN – Time to Energize – Age Control All-In-One Eye Care

Trotzdem will man nicht schon Anfang 40 um die Augen aussehen, wie ein Greis. Und da nennt man die Fältchen ja auch noch so unschön Krähenfüße.

Neben einem gesunden Lebenswandel, viel Wasser (!) trinken, ausreichend schlafen, also nicht nur 6 Stunden, und gesundes Essen sind 3/4 der Miete zum attraktiven, weil nicht zu faltigen, Gesicht. Das fehlende Viertel ist die passende Pflege. Wir testeten die „AHAVA MEN – Time to Energize – Age Control All-In-One Eye Care“, eine Creme für die Augenpartie mit Mineralien aus dem Toten Meer. Sie kommt ohne Duftstoffe aus, ist frei von Parabenen und auch für empfindliche Haut geeignet. Der Autor dieses Artikels ist selbst Allergiker und reagiert schnell auf Veränderungen der Haut- und Körperpflege. Negatives passierte nicht, ganz im Gegenteil wirkte die Haut nun etwas strahlender, war nicht mehr so trocken und juckte auch nicht mehr in und nach Windböen und Zugluft. Wir sind mehr als zufrieden und empfehlen diese kühlende Augen-Gel-Creme mit Gingko-, Ingwer- und Ginseng-Extrakten mit reinstem Gewissen.

www.ahava.com