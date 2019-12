Die Fette? Oder das Niedliche?

× Erweitern lush

Foto: www.facebook.com/katyperry Katy Perry

Am 6. Dezember ist Nikolaustag, Anlass seine Liebsten zu überraschen. Oder auch den Nachbarn und die Kollegen zu erfreuen.

Süßigkeiten, Musik (zum Beispiel von Katy Perry (Bild rechts)) und Kosmetikartikel sind wohl meistens drin in den Strümpfen, Stiefeln oder Säckchen am Nikolaustag. Und wir empfehlen in Sachen Kosmetik einmal mehr LUSH mit seinen ohne Tierversuche entwickelten, nachhaltig produzierten und zudem vegetarischen Produkten.

„Warm Sock“ ist ein niedliches und pflegendes Nikolausgeschenk.

Zum Beispiel die niedliche „Warm Sock“, ein Badeöl mit brasilianischem Orangenöl und Sheabutter. Oder die fette Badebombe „Shoot for the Stars“, die nach Bergamotte und Honig duftet. Und beide kann man mit gutem Gewissen verschenken.

Fett ist sie, die „Shoot for the Stars“-Badebombe.

„Wir sind überzeugt, dass unsere Zutaten respektvoll eingekauft werden sollten, um dabei die Umwelt zu schützen und das soziale Gefüge vor Ort zu stärken. Wir unterstützen Fair Trade und Community Trade Initiativen. Wir untersuchen, welche Auswirkungen unser Handel auf die Menschen und Umwelt hat und treffen daraufhin verantwortungsbewusste Entscheidungen, wo, von wem und wie wir Zutaten und Verpackungsmaterialien für unsere LUSH Produkte kaufen.“ Sebastian Thurow von LUSH

Katy Perry hat ein klasse Weihnachtslied am Start! www.facebook.com/katyperry

www.lush.com