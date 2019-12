Beweg dich, Baby!

Wer seinen Körper regelmäßig trainiert, ins Schwitzen kommt, den Puls gezielt hochtreibt und seine Muskeln nicht verkümmern lässt, lebt länger und ist weniger anfällig für Krankheiten.

Und das heißt nicht, dass du Bodybuilder werden musst. Zwei- oder dreimal die Woche in der Natur joggen zu gehen, Treppe statt Aufzug und gesunde Ernährung sind schon ein Drittel der Miete. Noch besser ist es, wenn du dich auf das Experiment Fitnessstudio einlässt. Hier gibt es einfach mehr Möglichkeiten und meist auch Anleitungen an den Geräten sowie Experten, die dir bei Fragen helfen können. Auch nix für dich? Okay.

Ausgleich zwischen Arbeit, Freizeit und Familie

Jetzt kommt John & Jane’s ins Spiel, kein herkömmliches Fitnessstudio, sondern ein Fitnesskonzept. „Es werden Kurse und Gruppen-Workouts mit und ohne Trainer angeboten. Es gibt keine Extrabereiche für Gerätetraining, sondern lediglich die Studios, in welchen die Kurse und Workouts stattfinden“, verrät das Team der aus New York stammenden johnandjanes.com. Handtücher, kostenloser Tee und Wasser und eine innbegriffene Kinderbetreuung gehören hierbei übrigens zum Angebot.

„John & Jane’s bietet das sogenannte Bootcamp an. Das sind im Grunde genommen Kurse aus diversen Sportbereichen, die angepasst und in ein Training kombiniert wurden. Bei den Sportbereichen werden zwei Hauptteile unterschieden: die Powerbase & die Soulbase“, wird verraten. „Beide Bereiche haben mehrere Trainer, die zu den besten der Stadt zählen. Bei der Powerbase werden verschiedene Workouts sowohl mit als auch ohne Trainer angeboten. Ziel der Powerbase ist es, eine Mischung aus Kraft, Ausdauer und Koordination zu trainieren.“

Und wie muss man sich das vorstellen?

Bei der Powerbase mit Bootcamp und Boxing wird man in der Tat vom Trainer an seine körperlichen Grenzen gebracht. Die entspannte Soulbase hingegen beschäftigt sich mit den Sportarten, die Körper und Geist in Einklang bringen: Yoga, Pilates und Barre zum Beispiel.

Bei Redaktionsschluss gab es dieses neue Sportkonzept nur in Berlin-Mitte an genau zwei Orten: Die Powerbase befindet sich im The Reed am Alexanderplatz, die Soulbase befindet sich in der Rosenthaler Straße 63. Beweg dich, Baby! johnandjanes.com