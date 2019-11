Auszeit am See

Auch für Wellness ist gesorgt ...

Raus aus der Stadt, rein in die Natur. Wenn der nasskalte Winter Einzug in Berlin hält, steigt die Sehnsucht nach wohliger Wärme und kuscheliger Romantik.

An Brandenburgs längstem See bei Neuruppin findet sich beides. Während man in der Fontane Therme in heißer Thermalsole badet, in der schwimmenden Seesauna ordentlich schwitzt oder sich bei Massagen im Spa angenehm entspannt, lädt das Resort Mark Brandenburg dazu ein, die regionale Küche in einem seiner drei Restaurants zu entdecken. Für die Winter- und Weihnachtszeit bietet das Resort spezielle Angebote wie „Winterzauber am Ruppiner See“ inklusive Übernachtung, Frühstücksbuffet, Thermenbesuch und Aktivitäten wie Konzerte, Ausflüge oder Gala-Dinner an den Festtagen.

www.resort-mark-brandenburg.de