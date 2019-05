Sex ★ Drogen ★ HIV

× Erweitern Let's Talk About Sex and Drugs

„Eines der wichtigsten Projekte, an dem ich jemals teilgenommen habe“ sei Let's Talk About Sex and Drugs in der Wilden Renate, so Pansy, die du sicher als Dragqueen aus dem SO36 oder auch Monster Ronson's Ichiban Karaoke kennst. Alle paar Monate wird sie sich hier mit Dr. Martin Viehweger (alias Dr. Twink) treffen und einen offenen, nicht wertenden Raum für Erfahrungsaustausch zu Themen wie sexuelle Gesundheit und verantwortungsvollen Drogenkonsum anbieten. „Wir glauben, dass es für die Menschen von entscheidender Bedeutung ist, Zugang zu objektiven Informationen zu haben, um ihre eigenen fundierten und sichereren Entscheidungen treffen zu können“, so Pansy.

Auch gut zu wissen ist, dass Die Wilde Renate eine neue Resident-DJane namens S Ruston hat! Mehr zu ihr hier: www.facebook.com/pg/SRustonDJ

29.5., Let's Talk About Sex and Drugs, Zur wilden Renate, ELSE, Alt-Stralau 70, S Rummelsburg, 19 Uhr