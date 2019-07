Jugendzentrum in der Lützowstraße

× Erweitern Foto: M. Rädel Kuss Liebe Schwul

Villa Lützow

Gerade im Entstehen ist das queere Jugendzentrum in Berlin-Mitte, das im August seine Arbeit aufnehmen will.

„Das Coming-out ist für jeden Menschen ein großer Schritt. Man weiß nie, wie die Familie reagiert – auch wenn alle Hape Kerkeling oder Conchita mögen. Noch immer fehlt es oft an normalem Umgang mit dem Thema.“

Und nicht nur beim Coming-out, braucht #Queer Vorbilder und jede Menge Mut. Und hier kommt das Jugendzentrum ins Spiel. Das Angebot richtet sich an queere Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, der Ort dieser wirklich wichtigen Jugendarbeit ist das „Queere Jugendzentrum“ in der Villa Lützow in der Lützowstraße 28 – ganz nah am Schwulen Museum.

Entwickelt hat sich das Projekt aus der Fachstelle Queere Bildung/ BILDUNGSINITIATIVE QUEERFORMAT der Villa Lützow.

Diese Bildungsinitiative ist ein Trägerverbund der Bildungseinrichtungen ABqueer und KomBi und verfügt über Erfahrungskompetenz in queerer Bildung seit dem Jahr 1980. Seit 2010 führt sie im Rahmen der parlamentarischen Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ (ISV) Bildungsmaßnahmen für Schulen, Kindertagesstätten, Jugendämter und Träger der Kinder- und Jugendhilfe durch.

„Unser Angebot umfasst Fortbildungen, Beratungen und Materialien zu den Themen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Damit unterstützen wir Leitungen und pädagogische Fachkräfte, ihre Arbeit vielfaltsorientiert und ausgrenzungsfrei zu gestalten und Diskriminierungen aktiv entgegen zu treten.“ www.kiez-zentrum-villa-luetzow.de