Verdienstmedaille für queeren Kirchenmann

In einer Feierstunde wurde am Freitag die Verdienstmedaille des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von Berlin durch Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler an Bruder Franziskus Aaron verliehen.

200 Gäste hatten sich dazu im Goldenen Saal des Rathauses Schöneberg eingefunden, draußen wehte eine Regenbogenfahne. Der Superintendent der evangelischen Kirche Michael Raddatz hielt die Laudatio auf den Prior des ökumenischen Rogate-Klosters. Raddatz hob u.a. den Einsatz des Bruders im Einsatz gegen Trans- und Homophobie, im Engagement für intersexuelle Menschen und bei der Einführung des jährlichen Eröffnungsgottesdienst zum Berliner schwul-lesbischen Stadtfest des Regenbogenfonds hervor.

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler: „Für unsere Gesellschaft ist das persönliche, ehrenamtliche Engagement unverzichtbar. Bürgerschaftliches Engagement bildet die Basis unserer Demokratie und unseres demokratischen Selbstverständnisses. Ohne den Gemeinschaftssinn und Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre in unserem Land und auch in unserem Bezirk vieles nicht möglich. Sie sind es, die unermüdlich – zum Teil über Jahrzehnte – in Vereinen und Einrichtungen in ihrer Freizeit helfen und mitgestalten.“

Eröffnungsgottesdienst zum Stadfest

Bruder Franziskus bereitet derzeit den ökumenischen Eröffnungsgottesdienst zum Stadtfest vor. Das Thema lautet „Trost“ und wird in einer Predigt von Prof. Dr. Traugott Roser aus Münster ausgeführt.

20.7., Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst zum 26. Lesbisch-schwulen Stadtfest Berlin , Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1, Berlin-Schöneberg