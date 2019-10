Ein Deutschland, eine Community

× Erweitern Foto: Andreas Fux Mauer, Wiedervereinigung Am 9.11.1989 betrat Andreas Fux West-Berlin

Foto: Bastian Thiery „Humpelfuchs“

Endlich wieder vereint! Ossis und Wessis lagen sich in den Armen: Am 9. November 1989 hatte die DDR die Berliner Mauer geöffnet, 1990 folgte die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR.

30 Jahre später wird das überall groß gefeiert. Auch das Team der Schöneberger Galerie The Ballery in der Nollendorfstraße 11 widmet sich diesen für uns alle so wichtigen Tag.

FOTO: klaus-lederer.de Klaus Lederer

„Als damals Fünfzehnjähriger war für mich der Mauerfall ein merkwürdiges Ereignis. Ich war ja mit dieser Mauer aufgewachsen, da war die Welt zu Ende. Ich erinnere mich an eine Mischung aus aufregender Neugier und aus Befürchtungen, was da kommen würde. An die Möglichkeit der deutschen Einheit habe ich bei der Grenzöffnung noch keinen Gedanken verschwendet.“ Klaus Lederer, Bürgermeister und Kultur- und Europasenator von Berlin

Unter dem Motto „Berlin – This Is the Night“ wird hier am 9.11. ab 17 Uhr Kunst von Andreas Fux (geboren 1964 in der DDR) und Bastian Thiery (geboren 1990) gezeigt, andere Künstler sind live zu erleben: Es musiziert das The Ballery Ensemble (Samantha W. Petersen – Mezzo Sopran, Chris Lloyd _ Piano, Angela Zamorano Tardón – Cello, Spencer Schaefer – French Horn). theballery.com