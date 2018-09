TESTOSTERON im Connection

Foto: alphamales.com Kerl

HustlaBall: Zum 16. Mal treffen sich von 18. – 20. Oktober Freunde von zwischenmenschlichen Nahbegegnungen.

Los geht der Feierreigen am 18. Oktober mit dem Warm-up TESTOSTERON im legendären Connection Club. DJ Alan Joe und DJ RedtomCat bassen ab 23 Uhr elektronisch auf zwei Tanzflächen den Rhythmus in die Leiber der Willigen. Wer will, kann schon hier im Darkroom auf Tuch- bzw. Hautfühlung gehen. Nicht zu sehr verausgaben! Das Wochenende geht gerade erst los und schon am Freitag den 19. Oktober um 20 Uhr wird es richtig Ü-18, wenn zum zehnten Mal die HUSTLABALL AWARDS im KitKatClub vergeben werden. Prollboy Ronny vom sich namentlich selbsterklärenden Vollerotiklabel Sneakerfreaxx hat die Orga dieser zweistündigen Penisparade der Extraklasse übernommen. Die über ein Onlinevoting auf www.hustlaball-awards.com gekürten Gewinner in verschiedensten eindeutig nicht jugendfreien Disziplinen und die besten Pornoproduzenten und –Label werden sicher ebenso vor Ort sein, wie Top-Top Pablo Bravo, der zur allgemeinen Erregung eine Liveshow performen wird. Musik kommt von Lokalikone DJ Tiasz, die zauberhafte Fixie Fate moderiert. Um 22 Uhr werden dann endlich alle Räume des KitKat für den 16. HUSTLABALL BERLIN geöffnet. Räumlich versprechen die Veranstalter eine nochmals erweiterte Garderobe, um eine bequemere und schnellere Um-, Ver- oder Auskleidung zu ermöglichen. Die wieder neu umgestalteten verwinkelten Räume des KitKat mit Tanzflächen, Darkrooms, dem Pool und sogar einer Sauna werden bis weit in den Samstag hinein vom britischen DJ & Producer Pagano, dem israelischen DJ Asaf Dolef und SAEED aus Köln mit Elektro, Techno und House beschallt. Neustes Mitglied der HustlaBall-Weekend-Familie ist die REVOLVER PARTY, die am 20. Oktober mit der „Big Room Edition“ im Vollgutlager neben dem SchwuZ das glorreiche Wochenende und die Gäste ab 23 Uhr zu letzten Höhepunkten bringen wird. Im wahrsten Sinne, denn angekündigt haben sich erotische Performance-Künstler aus Berlin, Brüssel, Amsterdam und London. Der 16. HustlaBall Berlin wird damit der bisher größte und Tickets sollten frühzeitig im Vorverkauf erworben werden. Habt Spaß und spielt safe und fair!

Infos und Karten unter www.hustlaball.de