Spielbank Berlin – Wir sind ein Teil der Stadt

Der Prokurist der Spielbank Berlin und Leiter Organisation und Sicherheit Hans Hansen ist seit November 2018 mit seinem Mann verheiratet.

Die Spielbank Berlin, die seit 1998 am Potsdamer Platz residiert, ist die umsatzstärkste Spielbank in Deutschland. Sie verfügt in Berlin über drei weitere Standorte und hat 450 Mitarbeiter. Mit dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit hat die Spielbank Berlin in ihrem Beirat einen der wohl bekanntesten homosexuellen Politiker.

Foto: SPD Klaus Wowereit

Mit einem Klaus Wowereit im Beirat ist die Unterstützung der LGBTIQ*-Community eine ganz besondere Herzensangelegenheit. So spendete die Spielbank Berlin in diesem Jahr im Mai 5.000 Euro an das Antigewaltprojekt MANEO, im Juni 5.000 Euro an die Berliner Aids-Hilfe und andere queere Initiativen. Die Überreichung des Schecks wird selbstverständlich vom Beiratsmitglied Wowereit und der Geschäftsführung persönlich vorgenommen.

Foto: Business Network MANEO Wowereit Bürgermeister a.D. Klaus Wowereit übergab in seiner Funktion als Beiratsmitglied der Spielbank Berlin gemeinsam mit Spielbank-Geschäftsführer Marcel Langner und Spielbank-Direktor Hans Hansen einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro an MANEO