SO36 + SIA // Monster Ronson's + Pansy

Foto: M. Rädel Allucard Performs

Zwei kurze Überschriften, ein Artikel. Warum? Weil Pansy das verbindende queere Wesen ist!

Zum einen legt Pansy ganz fulminant jeden Dienstag in Monster Ronson's Ichiban Karaoke los: „Wir begrüßen Künstler aus der ganzen Welt zu dieser wahrlich einzigartigen Feier der queeren Kunst und des Lebens“, freut Pansy sich über den Event in der Karaoke-Bar – hier stöckelte auch schon die Allucard (kleines Bild rechts). Und Pansy weiß noch mehr: „Es wird gemunkelt, dass wir dieses Jahr Shows auf die Volksbühne und das MELT! Festival bringen werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.“ Klingt spannend ...

Und was ist jetzt mit Sia?

Nun, am 15. März veranstaltet der Künstler ab 23 Uhr im SO36 in der Oranienstraße im Kottbusser-Tor-Kiez ein „drag tribute to the Queen of Feelings“. Damit ist die Australierin Sia gemeint, die Tolle, die den David Guetta so mag. Eine glitzernde Travestie-Revue zu Ehren der Sängerin von Hits wie „Titanium“, „Dusk Till Dawn“ (mit Zayn), „She Wolf (Falling to Pieces)“ und „The Greatest“. Wir freuen uns drauf! www.so36.de