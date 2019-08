Servus, Grüezi und Hallo!

× Erweitern Foto: Alexas_Fotos, oixabay.com, gemeinfrei Himbeer-Oktoberfest-Herzen

Foto: M. Rädel Mataina

An sechs Montagen legt Mataina auf der GayWiesn am Ostbahnhof los. Das Opening ist allerdings an einem Samstag (7.9.), da sind dann auch Stella deStroy und Gitti mit dabei – und es wird die „GayWiesnQueen 2019“ gewählt.