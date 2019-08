SCHWEINHAUS im Prenzlauer Berg

× Erweitern schweinhaus

P'berg: beste Restaurants, schöne kaiserzeitliche Straßenzüge, Öko-Hipster und gepflegte Langeweile. Aber nicht nur!

Am Freitag nächste Woche öffnen sich hier die Pforten zu „SCHWEINHAUS“ in der Eberswalder Straße 21, im Tipsy Bear. Hier erwartet dich dann eine illustre Mischung aus Varieté, burlesker Show, queerer Avantgarde und wilder Barjungs und -mädchen. Ganz vorne mit dabei ist auch der Rapper und Tänzer Rica Shay, der auch schon von unserem Fotografen Pattrick Mettraux in Szene gesetzt wurde.

Hochgehalten wird bei „SCHWEINHAUS“ das legendäre Berlin der 1920er, dafür sorgen Performer wie Akynos, The Darvish sowie Luna TikTok. Musik gibt es auch, DJ Dandylion will mit „erotischem House“ für nasse Körper sorgen. Apropos Körper, einer der Höhepunkte der Nacht dürfte der „Leder- und Spitzenkostüm“-Wettbewerb sein, also kleide dich im Stil von Betty Page oder Tom of Finland ... Hui!

PS: Für alle – nicht nur aus Süddeutschland kommenden – Sparfüchse ist sicherlich gut zu wissen, dass der Eintritt FREI ist.

30.8., SCHWEINHAUS, Tipsy Bear, Eberswalder Straße 21, U Eberswalder Straße, 22 Uhr, www.facebook.com/schweinhaus