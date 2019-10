77: Rosa von Praunheims November

× Erweitern Der kleine Rosa von Praunheim, Foto: privates Archiv

Rosa von Praunheim

Wie #ROSA kann ein Monat werden? Rosa von Praunheim wird 77 Jahre jung, er präsentiert sein Kinderbuch für Erwachsene namens „Der große und der kleine Penis“, es gibt einen Filmabend sowie eine Geburtstagsparty nach der Aufführung seines Stücks „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ im Deutschen Theater.

Bild: Rosa von Praunheim

Los geht der Rosa-Reigen am 8. November mit der Eröffnung der Ausstellung zum Buch „Der große und der kleine Penis“ in der Galerie Gustav von Hirschheydt in der Wielandstraße 31 um 17 Uhr mit Performances, es folgen Teatime, Lesungen von Rosa von Praunheim & Samia Dauenhauer am 16., 23. und 30. November jeweils um 16 Uhr.

Foto: Human Blood

Am 26.11. lockt ab 18 Uhr ein Filmabend und Buchvorstellung in der Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz 2. Rosa wird hier Ausschnitte aus seinen neuen Filmen „Darkroom – Tödliche Tropfen“, „Operntunten-Operndiven“ und „Hirschensprung“ zeigen, anschließend gibt es ein Gespräch mit seinen Hauptdarstellern Bozidar Kocevski, Heiner Bomhard und Katy Karrenbauer.

Fotos: A. Declair Rosa von Praunheim Szenen aus „Jeder Idiot hat eine Oma ...“

Und am 28. November ist es dann soweit, Herr Praunheim feiert sein 77. Wiegenfest – der eigentliche Tag ist der 25. November – direkt im Anschluss an die Aufführung seines Stücks „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ im Deutschen Theater in der Schumannstraße 13a.

Wir wünschen dem Regisseur, Autor, Künstler, diesem queeren Renaissance-Mann des 20. und 21. Jahrhunderts, dem Aktivisten und Vorbild Rosa von Praunheim von Herzen alles Liebe!

Wir verlosen die CD zum Stück „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ auf www.blu.fm/gewinne.