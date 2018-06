Zeig Respekt für Lesben und Schwule!

× Erweitern RAINER STURM / PIXELIO.DE Fußball auf Rasen

Sie machen Spaß, tun dem Körper gut – und der Gesellschaft sowieso. Die alljährlichen Respect Games werden auch 2018 im Prenzlauer Berg und darüber hinaus begeistern.

Das in Europa einmalige Projekt zur Gewaltprävention und Kulturverständigung, die Respect Gaymes, wurde einst vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) gestartet. Über den Sport, wo Regeln der Fairness und des gemeinschaftlichen Miteinanders herrschen, soll versucht werden, diese Regeln den – oft – jugendlichen Teilnehmern nahezubringen.

Am 7.7. ist es wieder so weit: Ab 10 Uhr kann im Jahn-Sportpark in der Cantianstraße 24 losgelegt werden.

www.respect-gaymes.de

www.facebook.com/respectgaymes.de