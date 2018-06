Schließt die Reizbar?

× Erweitern Reizbar

Die Motzstraße wird wohl um eine Cruising-Adresse ärmer. Schon nächste Woche soll es soweit sein, die Reizbar schließt dann wohl ihre Türen.

Eben erzählte uns Herbert vom KitKat-GayTeam – der Veranstalter der Party Naked Club in der Reizbar – am Telefon, dass er mit seiner Party umziehen wird. „Ab August steigt Naked Club im Stahlrohr im Prenzlauer Berg, denn die Reizbar schließt schon am Dienstag ihre Pforten ...“

Eine tolle News für alle flirthungrigen Männer im Prenzlauer Berg, aber natürlich sehr schade für den Kiez am Nollendorfplatz. Ob in die Motzstraße 30 überhaupt wieder eine Szene-Location reinkommen wird, „sei noch unklar.“

Doch warum geht es eigentlich erst im August weiter mit dem „Naked Club“? „Wir gönnen uns erstmal eine kleine Sommerpause“, verrät Herbert lächelnd. Wir sind gespannt.

www.reizbar-berlin.com

www.stahlrohr.info