„Queen of Drags“ mit Destiny und Stella

× Erweitern Foto: M. Rädel Destiny und Stella fiebern mit

Foto: ProSieben/Rankin Heidi, Bill und Conchita / Queen of Drags Woohoo!

Schon ab 19:30 Uhr kann man heute im Rauschgold Spaß zum Thema „Queen of Drags“ haben. Denn dann begrüßen die beiden Freundinnen Destiny Drescher und Stella deStroy schon ihre Gäste.

Die queere Bar am Mehringdamm wird sicher aus allen Nähten platzen, daher verspricht das Team vom Rauschgold auf Social Media: „Die erste Gruppe mit 5 Personen, die vor der Tür in der Kälte wartet, bekommt 'ne Flasche Prosecco! Damit es bei euch schön prickelt, während ihr wartet“ – danke!

Mit einem dicken Schuss Humor und frechem Mundwerk werden die beiden Diven dann kommentieren, beprosten und bekichern, was Conchita, Heidi, Bambi, Katy, Samantha und all die anderen Kreativen und Glamourösen so vor der Kamera anstellen. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht!

14.11., „Queen of Drags“, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 19:30 Uhr