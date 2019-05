PROSTITUTION: Hurenparade

× Erweitern Hurenparade

„Objects of Desire“ Schwules Museum

Am 1. Juni marschieren sie, die Sexarbeitenden und ihre Unterstützer. Und zwar zum Schwulen Museum.

Los geht um 13 Uhr an der Großgörschenstr. 12 – 14 am S- und U-Bahnhof Yorckstraße, dann marschiert und stöckelt die Parade durch Schöneberg hin zum Schwules Museum. Warum? Am 2. Juni ist der „Internationale Hurentag (International Sex Workers’ Day)“, zudem endet am 1. Juni eine Ausstellung zum Thema Prostitution – blu berichtete.

Foto: Eurocreme HIV Hepatitis Safer Sex

Käuflichen Liebe und ihrer gesellschaftlichen Rezeption sind das Thema der Ausstellung „Objects of Desire“ im Schwulen Museum

Foto: M. Rädel Kondom HIV AIDS

Geplant sind bei der Abschlusszeremonie um 16 Uhr am Schwulen Museum Performances von Marianne Chargois und Liad Hussein Kantorowicz. Zudem soll eine große Soli-Party folgen „bei welcher wir Geld für von Sexarbeiter*innen geführte Projekte in Berlin gesammelt werden soll“.

Die Ausstellung sei ein „Diskurs über Sexarbeit auf Augenhöhe“

Wer sich vorbereiten will, der kann am 28. und 29. Mai Workshops in der Autobahn (S Sonnenallee) besuchen, um Schilder, Kostüme und Banner für die Parade zu gestalten. bit.ly/CraftyWhores