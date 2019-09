Pornos schauen mit dem Pierre

× Erweitern QueerPornScreening

Ende September kannst du die pralle Erotikkunst der Szene genießen. Und das im SchwuZ.

„Mit dabei ist Kunst von Trevor Anderson, dem Rubis Collective, Harvey Rabbit, Poppy Sanchez und JorgeTheObscene“

Pornospaß im SchwuZ? Geht das denn? Ja, das funktioniert, wenn man es so macht, wie das Team von PLASTIC, dem SchwuZ und Kurator Pierre Emö – das Model ist übrigens auch Teil von der Party Pornceptual.

Gezeigt werden Filme wie „Rubix “ und „The MultiVerse in a Mouthfuck “ – die alle immer von den Filmemachern angesagt werden.

„Diese Screenings sind der erste Teil der Party PLASTIC. Alle, die um 21 Uhr an der Filmvorführungen teilnehmen, können bleiben und anschließend bei der Party Spaß haben“, verrät Pierre Emö.

Der in Berlin lebende Franzose zierte schon viele, viele Buch- und Zeitschriftencover und ist zudem Schauspieler am Berliner Ensemble. In Filmen wie „Aujourd‘hui, rien“ des französischen Theaterautors Christophe Pellet und „Messer im Herz“ mit Vanessa Paradis – und auch in expliziteren (Kunst-)Filmen – war und ist er auch zu bewundern.

27.9., QueerPornScreening by PLASTIC, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 21 Uhr