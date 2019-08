Patrick Pott: „... Doppelleben einfach zu anstrengend ...“

Foto: Selfie

In der Szene sieht man ihn vor allem als Fotografen, doch eigentlich ist er Polizist. Wir sprachen mit dem Bodybuilder.

Du bist aus Gelsenkirchen. Warum bist du nach Berlin gezogen?

Frisch getrennt von meinem Ex, dachte ich mir, dass es Zeit ist für Veränderungen. Das war 2010, da war ich noch bei der Bundespolizei. 2013 bin ich dann zur Landespolizei Berlin gewechselt, in den ganz normalen Streifendienst – in Kreuzberg.

Hattest du beim Coming-out Probleme?

Bei der Bundespolizei hatte ich mich gar nicht geoutet, das war eine geschlossene Einheit und sie erschienen mir alle konservativ, da lebte ich ein Doppelleben ... Jetzt bei der neuen Stelle merkte ich, dass man so viel Zeit zusammen verbringt, dass ein Doppelleben einfach zu anstrengend werden würde. Die Reaktionen auf mein Coming-out waren eigentlich nur: Und, ändert sich jetzt etwas? Willst du einen Blumenstrauß? Bis heute habe ich keinerlei Anfeindungen erlebt.

Wie nutzt du die Stadt?

Das ganze Angebot, die Freiräume, die Partys, die Vielfalt, die ganzen verschiedenen Kulturen. Im Vergleich zu Gelsenkirchen kann man hier als Schwuler freier leben.

Wie oft gehst du zum Sport?

Ich war früher etwas dicker, das war einst mein Antrieb ... So drei- bis viermal die Woche gehe ich zum Sport. Sowohl Kampfsport als auch Bodybuilding.

Eine andere Leidenschaft von dir ist das Fotografieren.

Ich mochte Fotografie schon immer. Manchmal gefielen mir die Motive anderer Fotografen, aber nicht deren Umsetzung. Daher begann ich, selbst zu fotografieren ... Vor einem Jahr habe ich dann das Ganze zum Nebengewerbe angemeldet, mache jetzt Hochzeits-, Party- und Porträtfotos. Hier kann ich kreativen Ausgleich zum Stress als Polizist finden.

Worauf freust du dich gerade?

Hm ... Ich hoffe, dass ich wieder mein persönliches Glück, eine Beziehung, finden werde ...

*Interview: Michael Rädel

www.facebook.com/candypottpictures