Nur eine vernetzte Szene hilft

Und zwar letztendlich allen. Nur wenn all die verschiedenen Projekte der Berliner LGBTIQ*-Welt, der queeren Szene, voneinander wissen, kann man zusammen gesellschaftliches Unrecht besser beseitigen – oder auch einfach zusammen Spaß haben.

Daher findet am 15. Februar in der AHA-Berlin ein „queerer Vernetzungsabend“ statt, bei dem sich all die Projekte und Institutionen sowie Medien Berlins vorstellen können. Denn obwohl Social Media scheinbar alles löst und verbindet: Viele Aktivisten wissen nicht voneinander. Und persönlicher Kontakt, ein Gesicht vor Augen zu haben, ist doch besser und macht alles einfacher. „Wir organisieren seit letztem Jahr solche Vernetzungsabende bei denen Menschen die Möglichkeit haben ungezwungen und entspannt miteinander ins Gespräch zu kommen aber auch ihr Projekt, ihre Idee oder ihr Anliegen in kurzen Pitches (je 2 Minuten) vorzustellen“, verrät Sebastian Vetter von der AHA-Berlin.

Finden wir gut. Macht mit!

Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) e.V., Monumentenstraße 13, U Kleistpark, 20 Uhr, www.aha-berlin.de