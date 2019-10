Neuer Name!

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Rosetta Bleach, Nina Queer und Lucyfer

Gerade erst so richtig präsent in der Berliner Szene, schon mit einem neuen Namen unterwegs: Rosetta Brown. Die heißt jetzt Rosetta Bleach. Warum der neue Name?

„Rosetta Brown war etwas kritisch gegenüber People of Color. Ich hatte sehr lange überlegt, ihn zu ändern oder nicht, da ich mit dem Namen auch bekannt geworden bin, und so Gefahr laufe, von vorne anfangen zu müssen. Aber ich denke, langfristig wird es – hoffentlich – eine gute Entscheidung sein“.

Foto: M. Rädel Jack Strify Influencer Strify war der Sänger von Cinema Bizarre

Eigentlich ist Rosetta übrigens schon seit 2009 in der Szene erfolgreich, machte aber laaaange Pause und startete erst 2017 wieder durch. „Nach dem Abitur bin ich Musiker geworden mit der Band Cinema Bizarre um die Welt gereist. Mein persönliches Highlight: Wir tourten 2009 als Vorgruppe von Lady Gaga auf ihrer Fame Ball Tour durch Nordamerika.“ Am Samstag kannst du die Diva live im Metropol bei der Propaganda erleben, denn sie ist nicht nur als Dragqueen präsent, nein, auch als DJane. Wir freuen uns drauf!

www.facebook.com/rosetta.bleach.404