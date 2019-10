Nachgefragt bei Amy Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong

Am 2. November lädt das SchwuZ in Neukölln ein zur „QueerZ“, einer Jugenddisko mit Showblock und einem Workshop mit Amy Strong.

Wie kamst Du auf die Idee einen Drag-Workshop anzubieten im SchwuZ?

Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich gern einen Drag-Workshop für und mit jungen Menschen gestalten möchte. Als (junge) Queen bin ich meiner Meinung nach dazu verpflichtet mein bereits gesammeltes Wissen an die Jugendlichen weiter zugeben. Und natürlich habe ich direkt zugesagt!

Worauf wirst du achten?

Ich werde darauf achten, dass ich jede*n Jugendliche*n möglichst in seiner*ihrer Individualität fördere und unterstütze. Ich werde auch den einen oder anderen kleinen Trick und Tipp in Hinblick auf Make-up und Looks verraten.

Was sagst du besorgten Eltern?

Kommt vorbei, kommt mit uns ins Gespräch und macht mit. Eure Kinder werden so wie wir!

2.11., QueerZ, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 13 Uhr