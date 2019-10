MUTSCHMANNS: Umzug und Party

MUTSCHMANNS

Am Samstag feiert das MUTSCHMANNS seine Closing-Party. Es geht aber weiter.

Die Schöneberger Männer- und Cruisingbar findest du schon bald in der Motzstraße 30. Am 19. Oktober wird der anstehende Umzug aber noch in der alten Location in der Martin-Luther-Straße 19 mit viel Prominenz – angekündigt sind unter anderem DJ Menace und Fixie Fate – und Spaß ab 22 Uhr ausgiebig gefeiert.

Foto: M. Rädel DJ Menace

Auch an neuer Stelle bleibt das MUTSCHMANNS aber „ein Treffpunkt für Leder-, Rubber-, Uniform- und Sportware - Liebhaber im Herzen von Berlin Schöneberg.“

Wir wünschen weiter viel Erfolg und für Samstag viel, viel Spaß!

19.10., MUTSCHMANNS, Feinkost – Men & Woman / Closing Party, Martin-Luther-Straße, U+S Nollendorfplatz, 22 Uhr, mutschmanns.de