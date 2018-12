Mode, Freies Design, Film, Musik

× Erweitern GANGWAY STREET COLLEGE GALA

Im Wedding. Der Teil von Mitte, der ähnlich beliebt und gefürchtet ist wie der Bahnhof Zoo (übrigens direkt dran an Mitte-Tiergarten), ist mittlerweile zu einem DER Szenebezirke geworden.

Foto: M. Rädel House-Meister Spencer Reed

Nicht unbedingt der LGBTIQ*-Szene – wobei hier leben und wirken Designer wie Heavytool, DJ Spencer Reed (Bild rechts) und es locken hippe Kneipen wie die Moritz Bar (Adolfstraße 17) – aber der Kunst- und Studentenszene. Am 14. Dezember steigt im Centre Francais im Wedding die „GANGWAY STREET COLLEGE GALA“*. Hierbei präsentieren Studierenden in einer zweistündigen Bühnenshow Darbietungen aus den Bereichen Mode, Freies Design, Film, Musikproduktion, Rap, Gesang, Internationales und dem Lernlabor.

Tanja Ries vom Koordinationsteam verrät: „Am Street College lernen sie, was sie wollen, wie sie es brauchen und wo sie es brauchen, so dass Lernen wieder Spaß macht. Mit der Kenntnis der eigenen Stärken ist ein Wiedereinstieg in unser Bildungssystem dann irgendwann denkbar und möglich.“

14.12., SPOTLIGHTS – Die Street College Gala, Centre Francais, Müllerstraße 74, Einlass ab 17:30 Uhr

*Street College ist ein alternatives Bildungsprojekt von Gangway, Straßensozialarbeit in Berlin e.V.