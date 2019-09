„Sniff, sniff, sniff“ bei FOLSOM

Foto: www.happygreens.eu Folsom, Mario Berg

Die „HappySticks“* von HappyGreens sind mit dabei bei der 2019er Ausgabe des Fetisch-Straßenfests FOLSOM in Schöneberg.

„Wenn man an Geruch durch Ernährung denkt, kommt einen meist nur Knoblauch in den Sinn“, verrät der Mann dahinter, Mario Berg. „Meine HappySticks lassen dich nach Früchten und Blumen duften! Das ist doch mal was anderes auf FOLSOM“.

Lachend ergänzt er: „Verwende deine eigenen Pheromone, um potenzielle Paarungspartner anzuziehen, sei glücklich, duftend und grün!“

Mario ist am FOLSOM-Samstag auf dem Straßenfest unterwegs, sprich ihn einfach an!

Was sind die Pulver von HappyGreens?

Sie bestehen aus einem kalt gepressten 13:1 Gerstengrasextrakt, Spirulina-, Chlorella-Algen, grünem Tee, Enzymen und Mikrobiokulturen, die üblicherweise bitter schmecken. Das feine Vitamin-B- und Aminosäureprofil kann man jedoch förmlich herausschmecken. Dazu werden nur natürliche Aromen aus Beeren, Obst und Gemüse verwendet und nicht, wie zum Beispiel bei Joghurt, viel zu süßer Geschmack aus Holzspänen. Weitere, die Darmflora aufbauende Lactobacillus-Kulturen oder Acerolaextrakt runden die Zusammensetzung ab. Die gesamte Mischung ist von einem Sommelier, Geschmacksdesigner, entwickelt worden. Der prüfbare Gourmet-Geschmack war der Grund, warum ich die Lizenz für die HappyGreens-Formel erworben habe. Es gäbe viel mehr zu sagen, doch die Formel ist einfach zum Küssen.

Und wie wirkt das grüne Pülverchen?

Das persönliche Duftprofil der Hautporen verbessert sich von innen heraus. Das hat vielerlei Vorteile, besonders, wenn’s drauf ankommt, zum Beispiel auf „Vital-Partys“. Wer HappyGreens länger nimmt, hat selbst „am Morgen danach“ noch „leck-ER“ Feedback. Da die Formel sensorisch wirkt, sprich über die Zunge, kann man die Wirkung mit einem einfachen Test auf der Hand nachfühlen. Einfach auf die Handoberseite etwas Pulver streuen und vom Partner ablecken lassen. Dass Vitamin B3 = NADH gut bei Bewegung ist, Arginin auf Potenz und Stimmung wirkt, merken viele in der Tat ... Natürlich kann man auch die Wirkung der enthaltenen Aminosäure Tryptophan beleuchten. So wandelt sich Tryptophan zu 5-Hydroxytryprophan = 5HTP und daraus entsteht morgens das Muntermacherhormon Serotonin, abends das Melatonin. Entscheidend ist, keinen Teil einzeln zu betrachten, sondern den schnupperbaren Gesamteffekt.

*Die „HappySticks“ sind etwa fingergroße Tütchen mit dem Pulver

