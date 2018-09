Foto: alphamales.com KUSS

Tim, Elias und Carlos legen am 14. September wieder mit ihren Elektro-Latin-Beats los, die dritte Ausgabe der Party namens „Machete“ im Mutschmann’s steht an. „Offensichtlich hat diese loco Latino-Party im Gay-Kiez gefehlt. Mal richtig abrocken und nicht abhängen“, so Elias.

14.9., Machete – Latin Beats, Mutschmann’s, Martin-Luther-Str. 19, U Nollendorfplatz, 22 Uhr