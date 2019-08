Das Ludwig schließt!

× Erweitern LUDWIG

Foto: M. Rädel Kaey Betty Kaey und Betty waren/sind gerne hier!

Nach dreineinhalb Jahren Szeneschaffen und Entertainment muss die Neuköllner Bar in der Anzengruberstraße 3 leider schließen.

„Nach dreieinhalb Jahren Blut, Schweiß und Anstrengung sowie einem langen, hart umkämpften Überlebenskampf wird Ludwig Ende September seine Pforten schließen“, so die barbetreibenden Künstler Ceven und Maurus

Foto: M. Rädel LudVixxen Die Bar machte die ganze Anzengruberstraße queer-glamourös

„All Good Things Come to an End“ heißt der Schwanengesang der Bar-Galerie am 21. September, der ab 20 Uhr ein letztes Mal unterhalten wird. Davor gibt es aber noch queere Highlights wie eine Show der „LudVixxen“ sowie „Patsy's Salon“, ein Konzert und das ein oder andere Kunsthappening.

Dass nun alles vorbei sein soll, ist wirklich schade. Die Kunst war groß, der Spaß enorm, die Location wirklich klasse. Am Ende kamen wohl einfach nicht genug Leute, trotz der Nähe zum SchwuZ.

21.9., GOOD-BYE-PARTY – All Good Things Come to an End, Ludwig, Anzengruberstr. 3, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr