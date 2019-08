„LesBiSchwules Parkfest 2019“

× Erweitern LesBiSchwules Parkfest

Wie jeden August, seit nunmehr über 20 Jahren, geht wieder das „LesBiSchwule Parkfest“ über die Bühne. Unter freiem Himmel kommt hier zum Feiern, Essen und Kontakten endlich zusammen, was sich sonst im Diskolicht selten sieht: Schwule, Lesben, Bisexuellen und Trans* und Queer.

Veranstaltet wir das Fest von AWO Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V. „Es geht uns darum, die Unterschiede von Menschen nicht hierarchisch, sondern gleichwertig anzusehen, diese als produktives, nicht als störendes Element zu begreifen. Denn Vielfalt ist etwas Spannendes und zutiefst Lebendiges.“

Das Motto des diesjährigen Lesbischwulen Parkfests ist „Mein Herz schlägt höher wenn du kommst“ ... Okay. Das queere Open-Air am 10. August im Freiluftkino Friedrichshain beglückt ab 15 Uhr aber nicht nur mit Livemusik und Show via Marie Mondieu, es gibt auch jede Menge Infostände, Beats von DJ Chrizz T – und natürlich viele Fressstände mit allem, was der Magen zum Bier begehrt.

Den bis zu 6000 Besuchern macht es einfach großen Spaß!

www.parkfest-friedrichshain.de