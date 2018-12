Foto: Fidelis Mager Dieter Rita Scholl Aus dem Theaterstück "Diva zwischen zwei Stühlen" 1984

Dieter Rita Scholl (früher: Rita Bastardo) war bereits eifrig dabei, die Pfeiler des binären Geschlechtersystems zum Wanken zu bringen, da war unsere liebe Conchita noch nicht einmal auf der Welt.

Seit 1978 steht Scholl auf der Bühne und vor der Kamera, ist besonders für seine androgynen Rollen bekannt. Er war gerade erst in der ZDF-Serie „Babylon“ als Bardame Gloria zu sehen, spielte früher in der Kultserie „Hinter Gittern“ Dealerin Gina. Seit 2004 tritt er auch als Chansoninterpret auf. Als jemand, der ihn bei einem Auftritt bereits bewundern durfte, muss ich sagen: Das macht er absolut grandios. In den Räumlichkeiten der AHA-Berlin zeigt er nun schon zum vierten Mal Teile seiner ganz persönlichen Geschichte, lässt das Publikum an seinen Erinnerungen teilhaben.

Dieses Jahr bringt er in Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum Berlin einen Bericht des Bayerischen Rundfunks von 1984 zu seinem Theaterstück „Diva zwischen zwei Stühlen“ mit. Die Reportage beleuchtet nicht nur die Kunst Scholls und den Ausdruck seiner Androgynität, sondern zeigt auch Szenen aus dem legendären Tanzlokal Größenwahn in München zur Zeit des New Wave und der Neuen Deutschen Welle. Ein tolles Stück queerer Fernseh- und Zeitgeschichte, das Dieter Rita Scholl hier für uns ausgegraben hat.

21.12., Die Legende von Dieter und Rita (West) – Teil 4, AHA-Berlin e.V., Monumentenstr. 13, S Yorckstraße, U Kleistpark , Berlin, 20 Uhr