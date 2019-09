Toleranz, Akzeptanz & Solidarität

× Erweitern Foto: www.facebook.com/KNUDDELAward Mochten die KNUDDEL-Award-Gala: Nasser und Henry de Winter

Foto: M. Rädel Dora Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz sind auch immer mit am Start

Am 4. Oktober wird im Theater O-TonArt der neue „KNUDDEL Award“ verliehen. Der bundesweite Ehrenpreis zeichnet die aus, die sich für Toleranz, Akzeptanz und Solidarität starkmachen, die zeigen, wie es besser geht.

„Der KNUDDEL AWARD ist eine Non-Profit Veranstaltung und finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen der Fördermitglieder und durch Spenden. Das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer sowie durch Sponsoren, durch die Einnahmen aus der Preisverleihungsgala und dem KNUDDEL-Shop.“ Veranstalter Sascha M. Stuhldreher

Der KNUDDEL AWARD wurde erstmals 2013 verliehen. Der queere Preis soll dabei nicht nur kulturelle Bedeutung haben. „Solange Homosexualität in weiten Teilen der Welt mit Gewalt, Ausgrenzung und Tod bedroht ist“ und selbst in Städten wie Berlin, Zürich und Wien homophobe Gewalt an der Tagesordnung ist, wird der KNUDDEL AWARD immer auch eine politische Bedeutung und Verantwortung haben.

4.10., KNUDDEL Award, Theater O-TonArt, Kulmer Straße 20a, 19 Uhr, www.facebook.com/KNUDDELAward