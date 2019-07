Jetzt legt die Schlönzke los!

× Erweitern Margot Schlönzke

Margot Schlönzke Margot: „Ich bin schlank, jung, attraktiv, gutaussehend, charmant, intelligent und äußerst bescheiden.“

Das wird es sein! Margot Schlönzke knöpft sich die Kunst von Charles Aznavour, Catharine Valente, Georg Kreisler, Cissy Kraner, Rainer Bielfeldt und W. A. Mozart vor.

Eine intime Atmosphäre und direkter Kontakt mit dem Publikum sind Margot wichtig

Und das auch noch vor Publikum! In Schöneberg! Was wird uns erwarten? Eine „überraschende musikalische Wandelbarkeit, die genre-übergreifend von Chanson über Klassik, Schlager, Musical, Pop und bis hin zu Jazz überzeugt“, so die Diva selbstbewusst, die zum ersten Mal seit 10 Jahren solo auf der Bühne stehen wird. Wir sind gespannt. Sehr.

6. und 7.7., Margot Schlönzke: Jetzt red' ich!, Incognito, Hohenstaufenstraße 53, 19 Uhr