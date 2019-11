Jede halbe Stunde Travestie

× Erweitern DRAGGY BRUNCH Selig

Foto: M. Rädel Selig.Berlin Pansy verspricht „delicious food, drink specials, DJs and drag shows“

Pansy legt im Selig.Berlin im Gebäudekomplex der evangelischen Genezareth-Kirche am Herrfurthplatz los!

Und zwar am 1. Dezember ab 10 Uhr. Hier startet sie ihr „Draggy Brunch“ in dem queeren Café im (dort) schönen Neukölln. Wer zuvor im Gottesdienst in der Kirche war, hat es also nicht weit, wer gerade aus dem Klub gestolpert kommt, kann sich hier aber natürlich auch stärken und Travestie genießen. Und alle Brunch-Freunde, die ohnehin kommen wollten, sind weiterhin willkommen – sie bekommen mehr, als sie womöglich erwarteten ... Am 1.Dezember ist auch der Welt-AIDS-Tag, hier und auch genau so kann man ihn schön queer starten. 6 Euro kostet der „Draggy Brunch“-Spaß zusätzlich zum normalen Brunchpreis, die Veranstaltung endet um 16 Uhr. Es gibt auch veganes und vegetarisches Essen.

1.12., Selig.Berlin, Genezareth-Kirche am Herrfurthplatz, 14, U Boddinstraße, 10 – 16 Uhr