Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie

× Erweitern Foto: WWW.BRUNOGMUENDER.COM Kuss Liebe

Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast

Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie: Der 17. Mai ist der Tag, an dem Zeichen gegen Hass, Ausgrenzung, Gewalt und Vorurteile gegen Schwule und Lesben, Trans* und Bisexuelle gesetzt werden.

Warum genau an diesem Datum? Nun, an diesem Tag strich die World Health Organization 1990 Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten. Federführend bei den Aktionen im Mai in Berlin sind MANEO und der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD).

Maneo

Am 13. Mai wird Dr. Berndt Schmidt, Intendant des Friedrichstadt-Palastes Berlin, gemeinsam mit Lala Süsskind, Seyran Ateș und Bastian Finke (MANEO), im Friedrichstadt-Palast den „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“ anschneiden.

Der Kuchen wurde dafür vom Hotel InterContinental Hotel Berlin an MANEO gestiftet. Eine schöne Aktion!

Seit dem 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, bis zum 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie, organisiert MANEO seine Wahrnehmungskampagne Kiss Kiss Berlin mit zahlreichen kreativen Aktionen in Berlin. www.maneo.de