Geldsegen für House of Queer Sisters e.V.

× Erweitern Foto: Business Network Gerhard Wilhelm, Geschäftsführer Spielbank Berlin, Sister Mary Clarence, House of Queer Sisters, David Schnabel

Foto: M. Rädel Kondom HIV Aids Safer Sex Weltaidstag

Menschen, die Gutes tun, sollte man unterstützen. Die Spielbank Berlin geht da mit gutem Beispiel voran und unterstützt die Selbsthilfeorganisation House of Queer Sisters e.V. mit einem Scheck über 4.500 Euro.

„Für die Umsetzung unserer wichtigen Aufgaben sind wir auf jede Hilfe angewiesen“, so Sister Mary Clarence von House of Queer Sisters e.V. „HIV/Aids und ganz besonders der Umgang damit – sowohl durch die Betroffenen selbst als auch durch ihr Umfeld - ist nach wie vor ein wichtiges soziales Thema. Wir setzen auf Aufklärung, aber auch auf ganz konkrete Hilfe für die Menschen. Dabei sind im House of Queer Sisters e.V. alle Mitglieder ehrenamtlich tätig. Wir danken der Spielbank Berlin für die großzügige Unterstützung und das Bekenntnis zu unseren Anliegen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Foto: M. Rädel Schwestern der perpetuellen Indulgenz Rechts: eine der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz

Das House of Queers Sisters erinnert optisch und vom Wirken her an die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz oder auch den Orden der Perpetuellen Indulgenz, diese drei Gruppen wirken aber unabhängig voneinander. Es eint sie aber der Kampf gegen Ausgrenzung von HIV-Positiven und an Aids-Erkrankten und für Toleranz und Safer Sex innerhalb der Gesellschaft.

„Die Spielbank Berlin versteht sich seit ihrer Gründung als ein verlässlicher und verantwortungsbewusster Partner unserer Stadt – in all ihren Facetten“, so Gerhard Wilhelm, Geschäftsführer der Spielbank Berlin. „Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, den Verein House of Queer Sisters zu unterstützen und uns mit den Zielen und Aufgaben des Vereins aufs höchste zu solidarisieren. Wir wünschen House of Queer Sisters e.V. weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf die Partnerschaft mit dieser wichtigen Einrichtung.“

www.spielbank-berlin.de