House of Halay: 20 Jahre Gayhane

× Erweitern Foto: www.facebook.com/gayhane SO36

Foto: Melis Ozdil Ipek İpekçioğlu

Hut ab! Und alles Gute zu zwei Jahrzehnten kulturellem Austausch, Stereotypen wegtanzen und szeneübergreifend Vorbehalte mithilfe von Musik abbauen.

DIE HomoOriental-Party Berlins wird Ende Januar 20 Jahre alt. Eine sehr stolze Zahl im pulsierenden Berlin, wo die Partys kommen und gehen.

Foto: M. Rädel DJ mikki_p

Seit 20 Jahren mit dabei als Resident-DJ ist auch Ipek İpekçioğlu aka DJ Ipek (Bild rechts oben): „Als DJ Ipek lege ich eher aus dem Middle East und dem Orient beeinflusste, traditionelle und Folk- bis hin zu elektronischer Musik auf und nenne diese Mischung Eklektik BerlinIstan. Als İpek İpekçioğlu produziere und remixe ich elektronische Musik: von Deep House bis Techno, aber immer mit Ethno-Folk-Elementen, sei es aus dem Balkan oder Orient“, verriet sie uns einmal im Interview. „Mit meiner Musik will ich der eher etwas kalten elektronischen Musik Wärme geben, aber auch den Sprachen und Tönen aus dem Middle East, die wir hier auch sprechen, Gehör verschaffen.“ Weitere DJs am 26. Januar sind mikki_p (Bild rechts), amr Hammer und Aziza A. – und um 1 Uhr gibt es eine „Surprise Guest Show“. Merhaba und willkommen im „House of Halay“!

26.1.2019, „20 Jahre Gayhane: House of Halay“, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 22 Uhr, so36.com