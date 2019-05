Heile Welt: Betreiberwechsel

× Erweitern Heile Welt

Es gibt Veränderungen beim Treff für alle Freunde von Bars und Klubs, die das Mondäne suchen, aber nicht nach Mitte, den Prenzl’berg oder Kreuzberg pilgern wollen.

Der Grund ist traurig: „Seit meinem (...) Unfall 2017 hatte ich gehofft, schnellstmöglich wieder die Heile Welt zu begleiten, (...). Leider hat sich ergeben, dass schwere, verbleibende Unfallschäden meine Präsenz in der Heilen Welt auf einen absehbaren Zeithorizont nicht möglich machen werden“, äußert sich der bisherige Bar-Betreiber Oliver Schneider via E-Mail. „Deshalb habe ich mich, gemeinsam mit meiner Schwester Martina, die viele von Euch kennen, und der ich sehr dankbar für das Aufrechterhalten des Betriebes während meiner gesundheitlichen Einschränkungen bin, nach 18 Jahren entschieden, die Heile Welt in neue Hände zu geben.“ Das bedeutet aber nicht das Ende der Location!

Foto: rsb Heile Welt

„Was uns besonders gefällt und die Entscheidung leichter gemacht hat: Der neue Eigentümer Max Taubert sieht sich nicht als Investor einer Gewerbefläche, sondern als Gastgeber und als weiterhin bereichernder Beitrag zur LGBTIQ*-Kultur in Schöneberg“, so Oliver Schneider. Sorgen um die Jobs müsse man sich auch nicht machen, denn das Bar- und Service-Team ist eingeladen, „weiterhin die Heile Welt zu begleiten“.

Die Heile Welt ist seit der Jahrtausendwende eine der wohl hippsten Adressen im Motzstraßenkiez. Hat der Kiez auch mitunter den Ruf besonders viel für die Fetischgemeinde zu bieten, so zeigt Queer hier, dass Queer auch anders kann.

Heile Welt, Motzstr. 5, U Nollendorfplatz, www.facebook.com/Heile-Welt