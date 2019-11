Die Reinhardt ♕ Heidi Klum

Foto: M. Rädel Tom Bola hat ein Herz für Bühnenkunst

Glamourös und glitzernd. Und mitten in Schöneberg: Gitti und der Showpalast Incognito.

„Das Nägelkauen hat ein Ende: Nach einem Sommer voller Spekulationen kommen die Titten endlich aufn Tisch und die meisterwartete TV-Show des Jahres ♕ Queen of Drags ♕ als Screening ins Incognito.“ Gitti Reinhardt

Foto: M. Rädel Diven-Freundinnen: Nina Queer (links) und Gitti Reinhardt

Die frisch renovierte Szeneadresse in der fürstlichen Hohenstaufenstraße erfreut nicht nur immer wieder mit Shows von und mit Miss Pan Am DragAirlines (22.11. „Darf's ein bisschen mehr sein...?“) und Margot Schlönzke (26.12. – 28.12., „Nachts im Muse..ähhh Kaufhaus“ mit unter anderem Destiny Drescher, Tom Bola und Tilly Creutzfeldt-Jakob), nein, auch Glamour-Girl Gitti Reinhardt legt hier los.

Jeden Donnerstag präsentiert Gitti hier die Heidi-Klum-ProSieben-Erfolgsshow „Queen of Drags“ und zerreißt sich dabei das … Ähm, sie kommentiert fabelhaft und fabuliert Kaltgetränke schnabulierend. Eine feine Sache.

21.11., „Gitti and the Queen of Drags“, Incognito, Hohenstaufenstraße 53, 20 Uhr, www.youtube.com/QueenofDrags