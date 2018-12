Ist der Hafen schon bald Geschichte?!

× Erweitern Hafen

Foto: Robert Recker © Foto: Robert Recker

Der Hafen in der Motzstraße 19 ist seit 28 Jahren eine der wichtigsten Bars im Kiez am Nollendorfplatz. In Berlin! Ist jetzt alles vorbei?

Ja. Wie uns Hafen-Mastermind Uli eben per E-Mail und dann am Telefon mitteilte, ist schon am 3. Januar 2019 Schluss: der Mietvertrag wurde nicht verlängert. „Wir sind entsetzt, empört, wütend und sehr sehr traurig“, so Uli. „Wir können die Schließung des Hafens vielleicht nicht mehr rückgängig machen, aber wir können gegen die Willkür und Ignoranz einiger Vermieter in dieser Stadt ein Zeichen setzen.“ Wie? „Mit einem Happening. Wir werden schon tagsüber ab 13 Uhr zusammen mit der Szene und allen Anwohnern den Abschied feiern!“

Foto: Facebook/hafen.berlin Hafen Berlin

Woran erinnerst du dich besonders gerne zurück?

An unsere Nacht mit den Elefanten!

Elefanten?

Ja, wir hatten drei afrikanische Elefanten bei unserer Andy-Warhol-Nacht. Johannes und ich waren als Truman Capote und Andy Warhol auf den Elefanten, und Gloria Viagra saß auf den Stoßzähnen in Anlehnung an Bianca Jaggers Ritt ins Studio 54. Das war spektakulär. Auch die Party danach ...

3.1.2019, Hafen, Motzstr. 19, U Nollendorfplatz, 13 Uhr, www.facebook.com/hafen.berlin