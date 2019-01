GNTM: Bald legt die Reinhardt los!

Brigitte „Gitti“ Reinhardt

„Ich habe ja schon jahrelang die Parka vertreten bzw. die Staffelfinale mit ihr gemeinsam im Rauschgold moderiert. Letztes Jahr hat sie dann am Ende der Staffel verkündet, sie mache das Nuttengucken* nicht mehr weiter. Ich habe gesagt, dass ich es gern weiterführe“, verrät Gitti Reinhardt. Sie tritt ein großes Erbe an!

Germany’s Next Topmodel

2019 ist Gitti also einer Moderatorinnen aus der Szene, ähnlich wie Brigitte Skrothum (blu berichtete). Der Ort ist aber natürlich ein anderer, vom Rauschgold am Mehringdamm ging es in die Baumhausbar an der Oberbaumbrücke.

Ab dem 7.2., Gitti‘s Next Topmodel 2019 by Brigitte Reinhardt, Musik & Frieden/Baumhausbar, Falckensteinstr. 47, 20 Uhr

*Inzwischen distanziert sich Jurassica Parka explizit von diesem Veranstaltungsnamen