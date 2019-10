PROVOCATEUR: Gloria und Oshri

× Erweitern Foto: M. Rädel Starten die beiden Dragqueens ein neues Projekt?

„Ich plane einen schwulen Montag im Provocateur Berlin“, verriet uns unlängst die Sängerin Oshri. Mit dabei beim queeren Kultur- und Partyprojekt in der Brandenburgischen Straße soll auch, so wünscht es sich Oshri, die politisch aktive Imkerin und DJane Gloria Viagra sein. Wir sind gespannt! Maria Psycho aka Marcus Wolff steht dort übrigens oft an der Türe.

Foto: M. Rädel Grinsemaus Oshri

Zur Person: Arie Oshri

Aufgrund ihrer großen Stimme auch „The Voice“ genannt, ist eine in Berlin und Tel Aviv sehr populäre Sängerin und Dragqueen.

Im „Provocateur“, bei „Chantals House of Shame“ oder auch bei der „B:EAST“ trifft man die glamouröse Köchin in Berlin stets gut gelaunt. Geburtstag hat die Stimmstarke am 26.12. – das Jahr bleibt geheim!

Über Gloria Viagra

Seit vielen Jahrzehnten ist Gloria Viagra immer am Start, wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen gegen soziale Ungerechtigkeiten, Fremdenhass und Krieg. Gloria ist die politischste unter den Tunten und Dragqueens Berlins. Ihre Punkwurzeln hat die Gentrifizierungsgegnerin aber nicht vergessen – und ihre Liebe zur Natur, die Schrebergartenbesitzerin produziert ihren eigenen Honig!

Foto: J.Jackie Baier Gloria Viagra Gloria, 2009 von J.Jackie Baier aufgenommen