☆ DJ Francis ☆ Geburtstag ☆

Foto: M. Rädel Ein Berliner DJ-Star: DJ Francis

Foto: M. Rädel Mit Katy Bähm ist er nicht nur zusammen, er ist auch der Geschäftsführer ihres Perücken-Online-Handels BäHMBÄHMWIGS

Alles Gute zum Wiegenfest, lieber DJ Francis!

Egal, ob in Hamburg bei der „Pink Inc.“, bei der „3x NYX“ in Amsterdam, in Nina Queers „Irrenhouse“ oder dem „GMF“ von Bob Young, DJ Francis sorgt mit seiner Mischung aus Pop, Eurodance, Vocal House und Elektro-Pop für volle Dancefloors.

Ihn umschwirren die Klubber, sei es im SchwuZ in Neukölln oder dem Polygon in Lichtenberg. Heute hat er Geburtstag, da wünschen wir ihm nur das Beste! Schon seit 2013 ist er übrigens mit der prominenten Dragqueen Katy Bähm zusammen.

Fun Fact: Die Musik von Ariana Grande mag er besonders.

Foto: M. Rädel Francis

Wer noch wissen will, wie Francis an seine Katy kam, der wird hier schlauer:

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Katy: Auf einer Friseurmesse in Düsseldorf.

Francis: Wir waren beide mit unseren damaligen Partnern da. Ich war Begleitung, Katy, also Burak, Model.

Katy: Und du hast mich angestarrt. Ich fand erst deine blaue Strähne bescheuert ... Und schon am nächsten Tag hatte ich deine Freundschaftsanfrage auf Facebook ...

Francis: Ich hatte seinen Namen auf einem Bild von der Messe entdeckt. Mit unseren damaligen Partnern war es ja schon ziemlich am Ende. Ich bereue das nicht.

