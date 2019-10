Ein Vierteljahrhundert!

× Erweitern Foto: flax-berlin.de flax

Flax Ein Schnappschuss von 2006

Das FLAX wird 25 Jahre alt. Wir gratulieren!

Ja, es gibt sie noch, die Bars mit einem eigenen Mikrokosmos, die den Gast in eine surreale Traumwelt entführen. Sie sind eine Mischung aus Wohnzimmer, Hobbykeller, Partyraum und Spieloase. Wer sie besucht, hat das Gefühl ein privates Reich zu betreten, wie bei guten Freunden zu Hause – willkommen im FLAX.

Das FLAX – ein Name den viele Queers in Berlin kennen, schließlich existiert die einmalige Mischung aus Café, Bistro und Klub-Bar schon seit 25 Jahren. Viele Erinnerungsfotos und Utensilien zeugen von langen Partynächten, die die Gäste hier in den vergangenen Jahren hatten.

Ein Flyer von 2018

Das beliebte Konzept (kultige Trash-Location, tanzbare Charthits, DJ-Geburtstage und Partys) garantiert wochentags immer volle Pulle Stimmung – auch mit den kräftig mitfeiernden Frauen.

Foto: M. Rädel Amanda Cox 2019

Am 1. November wird der 25 Geburtstag gefeiert, FLAX-Chef Steffen erinnert sich: „Wir sind uns und unserem Konzept immer treu geblieben hier an der Grenze vom Prenzlberg zum Friedrichshain. Leider sind viele Läden um uns herum verschwunden oder weggezogen ... Aber wir bleiben hier – und sind weiterhin gut zu erreichen, 4 Tram-Stationen vom Alexanderplatz entfernt.“

Gut zu wissen: Dragqueen Amanda Cox und Mutter Dora, eine der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, sind ab und an hier.

1.11., FLAX, Chodowieckistr. 41, www.flax-berlin.de