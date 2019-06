Falkensee: Der erste CSD!

× Erweitern 2019 wollen sie den 1. CSD in Falkensee stemmen

Foto: M. Rädel Désirée Nick

Im Osten des Landkreises Havelland gelegen, mitten in Brandenburg: Falkensee. Schön, klein und auch queer. Ende Juni soll es hier einen CSD geben.

Um 17 Uhr soll am 28.6. am Rathaus die Regenbogenflagge gehisst werden, dann soll es mit einer Demonstration durch die Innenstadt bis zur Kundgebung am Rathaus gehen – „und alles wird musikalisch bestens begleitet unter anderem von den Berliner Bands Die Gabys und Sharron de Mol“, verraten die Organisatoren. „Wir freuen uns über jede kleine oder große Spende” heißt es in der Kampagne weiter. „Es gibt sogar ein paar Dankeschöns, vom Gin Tonic bis hin zu zwei Freikarten für die Show der Schirmherrin und Szenegröße Désirée Nick.“

Das kostet natürlich alles Geld. Um den ersten CSD Falkensee zu finanzieren, also die nötigen Versicherungen, die Toilettenboxen und die Sanitäter, hat das CSD-Team eine Online-Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet: www.gofundme.com/csd-in-falkensee