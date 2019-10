Eschschloraque Rümschrümp: #VollQueer

× Erweitern Foto: M. Rädel Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp

Fag Town String Band

Queerer Underground und Subkultur-Avantgarde am Hackeschen Markt mit Künstlern und Projekten wie der Fag Town String Band und Miss Fish mitten in Berlins schöner Mitte.

Denn auch wenn hier erfolgreich die Gentrifizierungswelle alles weggespült zu haben scheint, was nicht gut in der Wirtschaft oder auf dem freien Markt verankert war, es gibt ihn noch, den Underground für den Berlin-Mitte einst so berühmt war.

Foto: M. Rädel Streetart

Zum Beispiel in Form des denkmalgeschützten Haus Schwarzenberg. Es wurde 1995 vom Schwarzenberg e. V. auf Initiative einiger Mitglieder der Künstlergruppe Dead Chickens gemeinsam mit weiteren Kunst- und Kulturschaffenden gegründet, um künstlerische Aktivitäten aller Art zu fördern. Dort befindet sich auch der alternative Raucherclub Eschschloraque Rümschrümp (2. Hinterhof, ab 14 Uhr Cafébetrieb in der Kaffeekaschemme) – und der versüßt dir den Herbst mit gleich zwei Veranstaltungen!

Foto: D. Faurskov Miss Fish mag es schräg

VELA

Am 24. Oktober legt hier eine queere Band los. „Unvorhersehbar ist der Live-Act der noch unentdeckten, queeren Fag Town String Band, doch haben sie einiges zu sagen – ehrlich und gefühlvoll, leidenschaftlich und unverblümt“, verrät das Team vom Eschschloraque Rümschrümp über die „bunch of queers living in Berlin but from elsewhere who play old-time folk, country punk, murder ballads, songs about alienation, addiction and how the fascist are going to lose.“

Und am 1. November steigt hier das „Winter Is Coming“-Happening mit MISS FISH & TRANSPARENT TIM aus Dänemark sowie VELA (die DJane kennt man aus dem legendären Klub Tresor ...) und SPARKLY PONY aus Schweden. Los geht es um 22 Uhr, Punk trifft auf Techno!

www.eschschloraque.de