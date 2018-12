Eine Diva hat Geburtstag

× Erweitern Foto: M. Rädel Biggy, Chantal, Oshri Mögen sich: Alex, Chantal und Oshri

Foto: M. Rädel Arie Oshri

Alles, alles Liebe und Gute, liebe Oshri!

Das Geburtsjahr bleibt weiterhin geheim, aber der Tag kann verraten werden: Heute, am 26. Dezember, begeht die Stimmstarke aus Tel Aviv ihr Wiegenfest. Wir wünschen der Sängerin (und Köchin) das Beste!

Arie Oshri, aufgrund ihrer großen Stimme auch „The Voice“ genannt, ist eine in der Szene sehr populäre Sängerin und Dragqueen. Im „Provocateur“, bei „Chantals House of Shame“ oder auch bei der „B:EAST“ trifft man sie stets gut gelaunt. Feier schön, Olle!

www.instagram.com/arieoshri