Würdigung wichtiger Vorkämpfer

2019 ist ohne Zweifel ein ganz besonderes Jahr für die Szene, denn die Stonewall-Aufstände, die 1969 in New York (in der Christopher Street) alles lostraten, sind genau fünfzig Jahre her. Ein dickes Danke an die Aktivisten und Queers von damals: Ihr habt für uns alle gekämpft.

Heute startet die Mottokampagne des 2019er-CSD in Berlin. Im Mittelpunkt stehen mutige Vorkämpfer der Bewegung.

Foto: M. Rädel Russland-CSD-Demo Auch 2019 gibt es noch viel zu erreichen. Weltweit werden LGBTIQ*s immer noch verfolgt!

„Ein halbes Jahrhundert nach den Aufständen im Stonewall Inn würdigen wir diejenigen, die mit ihrem mutigen Widerstand gegen Polizeigewalt damals die Stonewall-Krawalle ausgelöst und die Entwicklung einer weltweiten LSBTTIQ*-Emanzipationsbewegung angestoßen haben“, so der Vorstand Berliner CSD e.V.

„Mit unserer Kampagne wollen wir den Fokus aber zeitlich erweitern, denn es sind die vielen leisen und lauten, die bekannten wie die weniger bekannten Aktivist*innen, die den andauernden Kampf um Gleichberechtigung der LSBTTIQ*-Community geprägt haben. Ohne sie gäbe es sogar die bis heute errungenen Meilensteine wahrscheinlich noch gar nicht, sei es nun die Ehe für Alle oder das Dritte Geschlecht.“

Die Gesichter des 41. CSD in Berlin sind daher die lesbische, feministische US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde, die Gründerin aller CSDs und Pride Weeks (sie startete die erste Parade!) Brenda Howard, der deutsche Jurist, Journalist, Verleger und Schriftsteller Karl-Heinrich Ulrichs*, die dänische intersexuelle Malerin Lili Elbe und die Stonewall-Kämpferin Marsha P. Johnson.

Am 27.7. tanzt und demonstriert sich der CSD-Demonstrationszug durch die Hauptstadt und lockt Hunderttausende auf die Straßen, um die politische, aber auch laute und bunte Parade zu bestaunen.

Politiker, Klubber, Gelehrte, Diven, Stars und Pornosternchen – und vor allem Menschen wie du und ich – fordern bunt und laut gleiche Rechte und ein Ende jeglicher Diskriminierung. Die Besucher des Berliner CSD demonstrieren und feiern für Akzeptanz und Toleranz!

Foto: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Hirschfeld Am 14. Mai 1868 wurde Magnus Hirschfeld in Kolberg geboren.150 Jahre später wird er als „Einstein des Sex“ weltweit verehrt.

*„Ulrichs kann als Urvater der Emanzipationsbewegung der Homosexuellen bezeichnet werden. Auf seinen Errungenschaften bauten Magnus Hirschfeld und weitere Pioniere der Sexualwissenschaft auf. Er propagierte bereits im 19.Jahrhundert die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren: Damit ist Ulrichs aktueller denn je.“

Jörg Litwinschuh, Geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

