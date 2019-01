CSD: Das Motto 2019 steht fest!

× Erweitern Foto: HT CSD

CSD Berlin Vorstand Andreas Weschke, Alexandra Knoke, David Daphne Staeglich, Monique King und Stefan Kuschner

In einer mehrstündigen Sitzung wählte das basisdemokratische CSD-Forum gestern aus insgesamt 82 eingereichten Vorschlägen das Motto zum 41. Berliner CSD am 27. Juli. Das Rennen machte „Queer sind Berlin – JEMEINSAM!“

„Das Motto des diesjährigen CSD setzt ein klares Zeichen dafür, dass queere Menschen ein selbstverständlicher Teil Berlins sein müssen, mitten drin und nicht nur am Rand. Wir haben bereits vieles gemeinsam erkämpft, aber müssen auch in Zukunft solidarisch füreinander einstehen“, heißt es dazu in der vom CSD-Vorstand versendeten Erklärung.

Gut zu wissen: Die Demonstrationsstrecke soll verbessert werden, daran können ALLE mitmachen. „Gemeinsam mit Interessierten soll es eine Arbeitsgruppe geben, die ein Konzept für eine alternative Streckenführung bzw. Verbesserungen der jetzigen Strecke für die Jahre ab 2020 erarbeiten soll. Ein Konzept mit Machbarkeitsanalyse ist bis zum Juni geplant.“

Das nächste Treffen ist am 30.1. um 18:30 Uhr in der Courbièrestraße 6 im Büro des CSD e. V., bitte vorher anmelden: route@csd-berlin.de